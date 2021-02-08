ظهر حزينا .. أول تعليق من موسيماني بعد هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ

ظهر على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسف عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ بثنائية نظيفة في نصف نهائي مونديال الأندية، مشيرا إلى أن الفريق كان يجب أن يثق في نفسه.
وقال موسيماني، في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" بعد المباراة: "لعبنا أمام فريق كبير وجيد للغاية، استحوذوا على الكرة وكان علينا أن نحصل عليها، وكان يجب أن نستخدم خيارات أفضل في قطع الكرات".
وأضاف: "كان من الممكن أن نحصل على ركلة ركنية أو مخالفة وأن نظهر رد فعل أفضل، بدأنا الشوط الثاني بنسق بطيء وكان علينا أن نثق في أنفسنا أكثر، لكن الأمر ليس سيئا".
وأتم المدير الفني للأهلي قائلا: "لعبنا على نحو جيد في آخر 10 أول 15 دقيقة، كنا نعرف أمام مَن نلعب فهو ليس مثل الفريق القطري الذي واجهناه بالدور الأول، وكان يمكن تقديم أداء أفضل بتحسين بعض الجوانب".
حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني فوزًا على الأهلي المصري بهدفين نظيفين مساء اليوم، الإثنين، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية بقطر.
هدفا بايرن جاءا عن طريق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل أحدهما في الشوط الأول، بينما جاء الآخر في النصف الثاني من المواجهة وقبل نهايتها بدقائق قليلة.
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