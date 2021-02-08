طاهر وديانج يخضعان لاختبار منشطات عقب مباراة بايرن ميونيخ

خضع طاهر محمد طاهر والمالي أليو ديانج، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار المنشطات عقب انتهاء مباراة بايرن ميونيخ الألماني مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وقدم الأهلي أداءً مشرفًا، وخسر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد أحمد بن علي.
ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي الخميس المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.
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