ريان: مباراة بايرن أظهرت الفارق الشاسع بين مستوى الكرة الأوروبية والأفريقية

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن مباراة بايرن ميونخ أظهرت الفارق الشاسع بين مستوى الكرة الأوروبية والأفريقية.
وقال "ريان"، فى تصريحات ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "كان يجب على موسيماني اللعب بطريقة أفضل من ذلك، والجزء الهجومي لم يظهر بالشكل المطلوب على الإطلاق حتى لم يقم الأهلي بالهجمة المرتدة".
وأضاف "بايرن ميونخ لعب على قدر المباراة فقط بأقل مجهود، وأتمنى أن يستفيد الأهلي من الاحتكاك القوي".
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