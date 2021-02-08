وترغب اللجنة في تجهيز الطائرة في إطار توفير كل المتطلبات للفريق في مشواره الإفريقي ولتفادي تعرض اللاعبين للإرهاق والإجهاد وكذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة اللاعبين لتفادي انتشار فيروس كورونا .
وتعتبر مواجهة الزمالك وتونجيث ثاني مباريات الفريق بدور المجموعات حيث يبدأ الأبيض مشواره يوم الجمعة المقبل، باستضافة فريق مولودية الجزائر، على استاد القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجهيز طائرة خاصة لسفر الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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