تعليق إبراهيم سعيد على هزيمة الأهلي بثنائية أمام بايرن ميونخ

أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق أن الفريق الأحمر قدم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونخ رغم الهزيمة بهدفين دون رد.
وقال سعيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، إن الخوف من الهزيمة بنتيجة كبيرة السبب الرئيسي فى الخسارة بثنائية ولولا الارتباك الذي ظهر عليه لاعبو الأهلي لخرجوا فى الشوط الاول بالتعادل".
وأضاف: "الأداء الدفاعي كان سببا فى الخسارة بهدفين والضغط النفسي على اللاعبين قبل اللقاء من أسباب الهزيمة".
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