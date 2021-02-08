مولر: الأهلي هو بايرن ميونخ مصر.. ونستحق التأهل للنهائي

أكد توماس مولر، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي المنافس القوي، على حد وصفه، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، واستحق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، متمنيًا التتويج بلقب البطولة، لكي يحقق الفريق سداسية تاريخية، بعدما فاز بألقاب الدوري والكأس والسوبر في ألمانيا ودوري الأبطال وكأس السوبر أوروبيا.

وقال مولر عقب المباراة: «نحن سعداء جدا لأننا تأهلنا للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية.. الأهلي مثل بايرن ميونخ في مصر.. هم فريق كبير للغاية لكن أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل والأقوى خلال المباراة، ونستحق الفوز ولكن رغم ذلك الأهلي كان منافسًا قويًّا لنا».

ويخوض الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة، ويواجه فريق بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، بهدف تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة 2006 عندما توج بالميدالية البرونزية، بينما يلعب بايرن ميونخ أمام تيجريس أونال المكسيكي في المباراة النهائية.