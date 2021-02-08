كيميتش: الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني.. والمباراة كانت أصعب مما توقعنا ..فيديو

أشاد جوشوا كيميتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، بأداء الأهلي في شوط المباراة الثاني من مواجهة الفريقين، والتى انتهت لصالح الفريق البافاري بهدفين دون رد فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال "كيميتش"، بعد اللقاء عبر قناة الكأس، "الأهلي قدّم مباراة جيدة جدا، كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني بدا الأهلي أفضل منا". وأتم "صحيح لم تسنح لهم فرص كبيرة لكنهم لعبوا كرة قدم جيدة، وكانت مباراة أصعب علينا مما كنا نتوقع".