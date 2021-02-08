وائل جمعة: هزيمة مشرفة للأهلي أمام بايرن ميونخ .. وعلى هذا الجيل العودة مجددا للمونديال

وقال جمعة بعد اللقاء فى تصريحات تليفزيونية: "هزيمة مشرفة للأهلي بالنظر للمنافس، إنه أفضل فريق في العالم، هناك فرق كبيرة خسرت بنتائج كبيرة جدا ضدهم، الكرة عبارة عن إمكانيات".

وواصل: "بعد المباراة رأينا على سبيل المثال الفارق البدني بين اللاعبين ، هذه تجربة مهمة لهذا الجيل من اللاعبين، تذكرني بما حدث لنا في مونديال الأندية 2005".

وكشف: "تعاهدنا بعدها وعدنا للبطولة مجددا، الآن هم اختبروا التجربة لأول مرة وعليهم تكرار الأمر الموسم المقبل والعودة للبطولة ، لم أشعر بخطورة ألفونسو ديفيز اليوم، اللاعب الذي فتح شوارع في فريق برشلونة، لم يبخل أي من لاعبي الأهلي اليوم بالمجهود في المباراة".