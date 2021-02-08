أول تعليق من محمد هاني بعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

نشر لاعب النادي الأهلي محمد هاني مجموعة صور من مباراة اليوم أمام فريق البايرن ميونخ بطل اوروبا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلق، قائلا: " الحمد لله ???? كل التركيز فى ما هو قادم ????????"
وتفاعل معه عدد كبير من جماهير الساحرة المستديرة، مشيدين بالاداء الرجولي خلال المباراة التاريخية، ومطالبين بالقتال من أجل المركز الثالث.
وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بنتيجة 2/0 لصالح البايرن.
وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمه لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.
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