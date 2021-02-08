نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي على أعتاب إنجاز تاريخي حال التتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر فريق الأهلي أمام نظيره فريق بايرن ميونخ بثنائية نظيفة سجلها المهاجم البولندي ليفاندوفيسكي في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الاثنين، على استاد "أحمد بن علي" في الدور نصف النهائي للبطولة، ليتأهل الفريق البافاري لملاقاة تيجريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة يوم الخميس.

بينما ضرب فريق الأهلي موعدًا مع فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الخامسة مساءًا يوم الخميس المقبل.

ويتطلع فريق الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني للفوز على فريق بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، وحصد الميدالية البرونزية للمونديال للمرة الثانية في تاريخ القلعة الحمراء، بعدما سبق وحقق الفريق الأحمر هذا الانجاز عام 2006 بقيادة مدربه البرتغالي مانويل جوزيه بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي 2-1.

الأهلي يبحث عن تكرار إنجاز مونتيري