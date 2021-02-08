نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لميس الحديدي تنفعل على الزملكاوية: "كنتوا منتظرين نتيجة 6-0 .. انتوا عارفينها بتروح لمين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الاعلامية لميس الحديدي، على نتيجة مباراة النادي الاهلي أمام " بايرن ميونخ "، قائلة: "المباراة خلصت..النتيجة معقولة جدًا، الناس الي كانت متوقعة 6 مقابل صفر للاهلي أو 8 مقابل 1.. مش عايزة أتكلم الحمد لله".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، قائلة: "لكن كتير من مشجعي الزمالك كانوا منتظرين 6 لبايرن ميونخ مقابل صفر للاهلي، وأنا بقلهم بلاش الموضوع، ده إنتوا عارفين كويس 6-1 بيروح فين وبيجي لمين، بلاش نتكلم عليه، كنت أتمنى أن كل المشاعر تبقى لصالح النادي الاهلي بإعتباره ممثلًا لمصر لكن هنعمل إيه ؟ ده قدرنا".

ولفتت إلى أن الاهلي لعب مباراة مشرفة متابعة: "كل الناس الي كانت متخيلة نتيجة برشلونة، لازم تعرفوا إن النادي الاهلي محترم ومتماسك ممكن ميكنش عنده أفضل اللاعبين، لكن الاهلي متماسك بروح الفانلة الحمرا اللي أنتوا كمشجعين زمالك ببتريقوا عليها".

