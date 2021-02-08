نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لميس الحديدي تنفعل على الزملكاوية: "كنتوا منتظرين نتيجة 6-0 .. انتوا عارفينها بتروح لمين" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - علقت الاعلامية لميس الحديدي، على نتيجة مباراة النادي الاهلي أمام " بايرن ميونخ "، قائلة: "المباراة خلصت..النتيجة معقولة جدًا، الناس الي كانت متوقعة 6 مقابل صفر للاهلي أو 8 مقابل 1.. مش عايزة أتكلم الحمد لله".
ولفتت إلى أن الاهلي لعب مباراة مشرفة متابعة: "كل الناس الي كانت متخيلة نتيجة برشلونة، لازم تعرفوا إن النادي الاهلي محترم ومتماسك ممكن ميكنش عنده أفضل اللاعبين، لكن الاهلي متماسك بروح الفانلة الحمرا اللي أنتوا كمشجعين زمالك ببتريقوا عليها".
وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، قائلة: "لكن كتير من مشجعي الزمالك كانوا منتظرين 6 لبايرن ميونخ مقابل صفر للاهلي، وأنا بقلهم بلاش الموضوع، ده إنتوا عارفين كويس 6-1 بيروح فين وبيجي لمين، بلاش نتكلم عليه، كنت أتمنى أن كل المشاعر تبقى لصالح النادي الاهلي بإعتباره ممثلًا لمصر لكن هنعمل إيه ؟ ده قدرنا".
ولفتت إلى أن الاهلي لعب مباراة مشرفة متابعة: "كل الناس الي كانت متخيلة نتيجة برشلونة، لازم تعرفوا إن النادي الاهلي محترم ومتماسك ممكن ميكنش عنده أفضل اللاعبين، لكن الاهلي متماسك بروح الفانلة الحمرا اللي أنتوا كمشجعين زمالك ببتريقوا عليها".