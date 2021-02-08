الرياضة

الكاف يشيد بالأهلي بعد مباراته أمام بايرن ميونخ

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يشيد بالأهلي بعد مباراته أمام بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام بايرن ميونيخ الألماني، رغم الخسارة بنتيجة 2-0، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على استاد أحمد بن علي بالدوحة.

 

وكتب الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أداء عظيم من أبطال إفريقيا أمام البايرن.. جعلتمونا فخورين، فلتستعدوا للمباراة القادمة».

 

ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل على تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا