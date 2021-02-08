بدر بانون: نريد تشريف قميص الأهلي بالفوز بالمركز الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن جميع لاعبي الفريق الأحمر يريدون تشريف قميص النادي بالفوز بالمركز الثالث وبرونزية كأس العالم للأندية أمام بالميراس.

وأضاف عقب خسارة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية ": كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة ولكن خضنا المباراة بقوة أمام فريق قوي".

وتابع :"استطاعوا مع قلة التركيز تسجيل هدفا ولكننا نشعر بالرضا عن اللقاء والمستوى الذي قدمناه".

وأنهى حديثه بأن الجميع يريد تشريف قميص الأهلي في المباراة المقبلة ضد بالميراس، ناد مثل الأهلي يجب أن يظفر بالميدالية البرونزية.