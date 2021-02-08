نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التاريخ لا يُنصف الأهلي أمام الأندية البرازيلية قبل مواجهة بالميراس (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي في مواجهة قوية مساء الخميس المقبل، على استاد "المدينة التعليمية" في قطر، ضمن لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني 2-0، بينما سقط بالميراس البرازيلي أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف دون رد، ليلتقي الفريقين في مباراة تحديد المركز الثالث وصاحب الميدالية البرونزية بالمونديال مساء الخميس المقبل.

وسبق وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية مرة وحيدة عام 2006 بعدما تفوق على فريق كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة 2-1، ويتطلع للفوز على بالميراس وتكرار هذا الانجاز للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بالبطولة العالمية، بينما يبحث بطل البرازيل عن تحقيق المركز الثالث للمونديال لأول مرة في تاريخه.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الأهلي ضد الأندية البرازيلية قبل مباراة بالميراس:-

الأهلي تقابل مع الفرق البرازيلية في 3 مواجهات سابقة (مباراتين رسميتين - مباراة ودية)، ولم يحقق أي فوز خلال تلك المواجهات وخسرها جميعًا، وسجل هدفًا وحيدًا، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.

أول مواجهة جمعت الأهلي مع أندية البرازيل، كانت مباراة ودية مع فريق سانتوس عام 1973 وخسر بخماسية نظيفة.

بينما جمعت الأهلي مباراتين مع الأندية البرازيلية في كأس العالم للأندية وذلك عام 2006 وخسر أمام انتر ناسيونال 2-1 في الدور نصف النهائي للبطولة، وفي عام 2012 خسر أمام كورينثيانز البرازيلي 1-0 في نفس الدور من المونديال.

يا ترى هل يتخلص الأهلي من عقدته الأزلية ويفوز على بالميراس ويحصد الميدالية البرونزية هذا العام؟ أم يواصل إخفاقاته أمام الأندية البرازيلية؟