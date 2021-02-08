نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة أمام البايرن.. ونسعي لحصد الميدالية البرونزية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الذي يمتلك لاعبين مميزين.
وأضاف طاهر أن اللاعبين درسوا المنافس بشكل جيد، خاصة أنه يمتلك لاعبين كبارًا، مشيرًا إلى أن الفريق حاول تقديم مستوى جيد والدفاع بشكل قوي، لكن هناك بعض الأخطاء تسببت في دخول الهدفين مرمى الأهلي.
وأوضح أن الأهلي حاول الضغط على دفاع بايرن ميونيخ في الشوط الثاني، لكن اللاعبين افتقدوا اللمسة الأخيرة ولم يحالفهم التوفيق، مشيرًا إلى أنه سيتم معالجة كل الأخطاء قبل المواجهة المقبلة أمام بالميراس البرازيلي.
وأكد طاهر أن الأهلي لديه مباراة قوية لتحديد المركز الثالث، متمنيًا الفوز بها وحصد الميدالية البرونزية لإسعاد جماهير الأهلي.
ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل على تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.