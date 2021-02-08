نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة أمام البايرن.. ونسعي لحصد الميدالية البرونزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة ‏كبيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الذي يمتلك ‏لاعبين مميزين.‏

وأضاف طاهر أن اللاعبين درسوا المنافس بشكل جيد، خاصة أنه يمتلك لاعبين كبارًا، مشيرًا ‏إلى أن الفريق حاول تقديم مستوى جيد والدفاع بشكل قوي، لكن هناك بعض الأخطاء تسببت ‏في دخول الهدفين مرمى الأهلي.‏

وأوضح أن الأهلي حاول الضغط على دفاع بايرن ميونيخ في الشوط الثاني، لكن ‏اللاعبين افتقدوا اللمسة الأخيرة ولم يحالفهم التوفيق، مشيرًا إلى أنه سيتم معالجة كل الأخطاء قبل ‏المواجهة المقبلة أمام بالميراس البرازيلي.‏

وأكد طاهر أن الأهلي لديه مباراة قوية لتحديد المركز الثالث، متمنيًا الفوز بها وحصد ‏الميدالية البرونزية لإسعاد جماهير الأهلي.‏

ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل على تحديد المركز الثالث والميدالية ‏البرونزية.‏