نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة مرتقبة لمنتخب السويس مع الزرقا في القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول بنادى منتخب السويس مباراة صعبة اليوم، الثلاثاء، الساعة 2.30 عندما يستضيف نظيره فريق الزرقا فى الثانية والنصف عصرا على ملعب استاد السويس الجديد، فى ختام منافسات الجولة ال12 بمجموعة القاهرة بدوري القسم التانى.

ويدخل منتخب السويس اللقاء وهو فى المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة، جمعها من 11 مباريات، فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 2، أما الزرقا يحتل المركز ال13 برصيد 12 نقطة جمعها من 10 مباريات، فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر 4.

ويسعى منتخب السويس بقيادة ايمن المزين المدير الفنى الجديد للفريق مصالحة جماهير السويس، وحصد نقاط المباراة وتحقيق فوز مهم يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لتحقيق انطلاقة مهمة، بعد تعثر جميع فرق المقدمة في مباريات اليوم.

وكان أسفرت نتائج مباريات المجموعة اليوم كالتالي: فوز الداخلية على طنطا 1-0، تعادل زد مع جمهورية شبين 1-1، كما فاز المريخ على سرس الليان 1-0، وبتروجت على النصر 2-1، و الترسانة مع القناة 0-0، والسكة الحديد يحقق المفاجأة ويهزم بورتو السخنة 2-1، و كوكاكولا على نجوم المستقبل 3-0.