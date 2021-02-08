نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة أمام بايرن ميونخ.. ونسعى لتكرار إنجاز 2006 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي حزنه للهزيمة أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكداً أن لاعبي المارد الأحمر قدموا مباراة كبيرة رغم الهزيمة، وكانوا نداً قوياً للعملاق البافاري.

وشدد الشناوي خلال تصريحات تليفزيونية عقب انتهاء المباراة على أن اللعب أمام فريق كبير بحجم بايرن ميونخ بطل أوروبا بهذا الشكل شيء جيد للغاية وأمر يحسب للاعبين الذين قدموا كل ما عليهم.

وأضاف الشناوي قائلاً أن اللعب على المركز الثالث سيكون فرصة جيدة لتكرار إنجاز 2006، مؤكداً أن الجميع في الأهلي سيركز بقوة على مواجهة بالميراس المقرر لها الخميس المقبل، من أجل تقديم أداء قوي يليق باسم الأهلي.