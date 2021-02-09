رضا عبد العال: موسيماني تأخر فى التبديلات.. ونوير كان نائمًا

انتقد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاحمر بعد الخسارة أمام يايرن ميونخ بهدفين دون رد فى دور نصف نهائي مونديال الأندية.

وقال عبد العال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "موسيماني تأخر فى التبديلات أمام بايرن ميونخ وكان يجب أن يطمع فى التعادل مع بداية الشوط الثاني ولكنه لم يفعل ذلك".

وأضاف: "نوير كان نائما خلال الشوط الأول ولم يظهر على الإطلاق والاهلي كان مضغوط نفسيا".