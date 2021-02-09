مانويل نوير يشيد بمحمد الشناوي: حارس معروف في أفريقيا

أكد مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه يتطلع لصناعة التاريخ بالحصول على اللقب السادس له في موسم 2020-2021، حينما يواجه تيجريس المكسيكي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

وكان بايرن ميونخ قد تأهل للمباراة النهائية، عقب فوزه على الأهلي المصري 2 / صفر، اليوم الاثنين، في الدور قبل النهائي للبطولة.

وقال نوير في تصريحات تليفزيونية بعد نهاية المباراة :" نحن متحمسون للغاية لمواجهة فريق تيجريس المكسيكي في النهائي ،وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم مباراة قوية بهدف الحصول على اللقب والتتويج بالكأس .

وأشاد نوير بالحارس المصري للنادي الأهلي محمد الشناوي الذي تألق أمام مهاجمي البايرن وزاد عن مرماه ببسالة رغم دخول شباكه هدفين.

وقال نوير "الشناوي لديه تجربة كبيرة، وهو حارس معروف في أفريقيا وشاهدته في الكثير من المباريات سابقا وهو حارس جيد للغاية وينتظره مستقبل كبير".

وكشف الحارس الألماني عن رغبته في اللعب مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 في قطر لكنه لا يعلم إذا ما كان العام القادم سيكون ضمن صفوف المنتخب أم لا .