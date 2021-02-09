فخورون بكم.. الكاف: أداء الأهلي أمام بايرن ميونخ عظيم

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام بايرن ميونخ الألماني، رغم الخسارة بنتيجة 2-0، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على استاد أحمد بن علي بالدوحة.
وكتب الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أداء عظيم من أبطال إفريقيا أمام البايرن.. جعلتمونا فخورين، فلتستعدوا للمباراة القادمة».
ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل على تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.
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