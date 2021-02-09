لاعب الدحيل: الأهلي شرف الكرة العربية

أكد أحمد ياسر المحمدي لاعب الدحيل، أنه مستمر مع الفريق 3 سنوات مشيرا إلي امتلاكه عروضا من أندية الدوري المصري. وقال أحمد ياسر في تصريحات هاتفية " أون تايم سبورتس ": "أتمنى اللعب في كأس العالم 2022". وتابع: "ليس لدي مشكله في الانتقال للنادي الأهلي أو الزمالك ". وأوضح أنه كان يتوقع هزيمة النادي الأهلي بفارق كبير أمام بايرن ميونخ متابعا: "الأهلي قدم أداء جيدا وشرف الكرة العربية".

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