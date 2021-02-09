لاعب كبير.. كهربا مع توماس مولر بعد تبادل التيشيرت.. شاهد

نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، صورة تجمعه بلاعب البايرن ميونخ بعد تبادل التيشيرت عقب المباراة على حسابه الرسمي بـ إنستجرام.

وعلق محمود كهربا، على الصورة "شكرًا لاحترامك ✊ أنت دائمًا لاعب كبير ❤️ أراك قريبًا يا صديقي".

وأكد محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا وأحد الأندية الأبرز في العالم، وغاب التوفيق عن الفريق في الخروج بنتيجة طيبة.

وقال محمود كهربا «سوء الحظ وغياب التوفيق أبعدنا عن تشكيل خطورة على مرمى الفريق الألماني أو تسجيل هدف في مرمى بايرن على مدى شوطي المباراة».

وأضاف محمود كهربا «سوف نسعى لتقديم عرض طيب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لإحراز الميدالية البرونزية وإهدائها لجماهير الأهلي الوفية التي تساندنا في كل مكان».

ويخوض الأهلي مباراة المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية مساء الخميس المقبل.