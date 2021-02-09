رضا عبد العال: الأهلي كان بيلعب بطريقة «خد بإيدي يابني الله يكرمك»

أشاد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق بالإمكانيات الفنية والبدنية للاعبي بايرن ميونخ بعد ظهورهم بمستوى مميز أمام القلعة الحمراء والفوز بهدفين دون رد فى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية. وقال عبد العال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، إن الأهلي كان "يلعب بطريقة خد بإيدي يبني الله يكرمك" فى الشوط الأول وكان بعيدا للغاية عن مستواه المعروف. وأضاف: "بايرن ميونخ منحنا دروس فى كرة القدم الحديثة خاصة فى سرعات نقل الكرة والتحرك بدون الكرة ويتميزون باللياقة البدنية العالية".

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