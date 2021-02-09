بايرن ميونخ ينشر صورة تجمع الشناوي ونوير.. والحارس الألماني يشارك الصورة

نشرت صفحة نادي بايرن ميونخ الألماني، عبر موقع "إنستجرام"، صورة تجمع محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، ومانويل نوير، حارس مرمى الفريق البافاري. وكتبت صفحة "بايرن ميونخ"، صورة الشناوي ونوير، معلقة "اللعب النظيف". وقام مانويل نوير بمشاركة الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام. وفاز نادي بايرن ميونخ على نظيره النادي الأهلي، بهدفين نظيفين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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