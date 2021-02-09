والتر بواليا: لم نكن في يومنا أمام بايرن ميونخ وسنحاول التعويض أمام بالميراس

قال والتر بواليا مهاجم فريق الأهلي إن فريقه لم يكن في يومه في المباراة التي خسرها صفر / 2، أمام بايرن ميونخ الألماني، في الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.
وأضاف بواليا في تصريحات تليفزيونية أن فريقه تقبل الهزيمة وسيحاول التعويض في المباراة القادمة أمام بالميراس للفوز بالمركز الثالث الذي سبق وأن حققه الفريق المصري عام 2006.
وتابع أن زملاءه سيقاتلون حتى النهاية، من أجل تحقيق إنجاز جديد للأهلي في البطولة التي يشارك بها للمرة السادسة في تاريخه.
وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة، بالفوز على الدحيل القطري 1 / صفر، قبل أن يخسر صفر / 2 أمام بايرن ميونخ اليوم الاثنين، في الدور قبل النهائي ليواجه بالميرس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما تأهل بايرن ميونخ لمواجهة تيجريس المكسيكي في المباراة النهائية.
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