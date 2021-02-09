نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبارتان مؤجلتان فى المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث غداً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام غداً الثلاثاء مبارتان من مؤجلات المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم.

يستضيف مركز شباب المعمورة على ملعبه فريق مياه البحيرة .

ويحتل المعمورة المركز الثالث برصيد 24نقطة والفوز يصعد به للقمة فى حالة تعثرنهضة العامرية ويأمل مياه البحيرة الذى يأتى فى المركز الثالث عشر و يبلغ رصيده 10 نقاط فى تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن شبح الهبوط .

ويصطدم دلفى على ملعبة مع نهضة العامرية حيث يأمل العامرية بقيادة مصطفى فؤاد فى الفوز للصعود للقمة بينما يأمل دلفى فى تحقيق الفوز للوصول للمنطقة الدافئة فى الجدول .

وفيما يلي ترتيب جدول المجموعة :

1 - اسكندرية للبترول 26 نقطة

2 - المجد 25 نقطة

3 - م ش المعمورة 24 نقطة

4 - نهضة العامرية 24 نقطة

5 - الترام. 19 نقطة

6 - م ش الدلنجات 18 نقطة

7 - إيتاى البارود 16 نقطة

8 - بدر. 16 نقطة

9 - حوش عيسى 16 نقطة

10 - م ش العبور 15 نقطة

11 - دلفى 11 نقطة

12 - م ش القبارى 11 نقطة

13 - مياه البحيرة 10 نقاط

14 - غزل كفر الدوار 10 نقاط

15 - م ش كفر بولين 9 نقاط

16 - رشيد. 7 نقاط .