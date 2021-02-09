الرياضة

مبارتان مؤجلتان فى المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث غداً

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أحمد جودة - القاهرة - تقام غداً الثلاثاء مبارتان من مؤجلات المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم. 

يستضيف مركز شباب المعمورة  على ملعبه فريق مياه البحيرة . 

ويحتل المعمورة المركز الثالث برصيد 24نقطة والفوز يصعد به للقمة فى حالة تعثرنهضة العامرية ويأمل مياه البحيرة الذى يأتى فى المركز الثالث عشر و يبلغ رصيده 10 نقاط فى تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن شبح الهبوط . 

ويصطدم دلفى على ملعبة مع نهضة العامرية حيث يأمل العامرية بقيادة مصطفى فؤاد   فى الفوز للصعود للقمة  بينما يأمل دلفى فى تحقيق الفوز للوصول للمنطقة الدافئة فى الجدول .

وفيما يلي ترتيب جدول المجموعة :

1 - اسكندرية للبترول  26 نقطة 

2 - المجد  25 نقطة

3 - م ش المعمورة 24 نقطة 

4 - نهضة العامرية 24 نقطة 

5 - الترام. 19 نقطة

6 - م ش الدلنجات 18 نقطة

7 - إيتاى البارود 16 نقطة 

8 - بدر. 16 نقطة 

9 - حوش عيسى 16 نقطة 

10 - م ش العبور 15 نقطة 

11 - دلفى 11 نقطة 

12 - م ش القبارى 11 نقطة 

13 - مياه البحيرة 10 نقاط 

14 - غزل كفر الدوار 10 نقاط 

15 - م ش كفر بولين  9 نقاط 

16 - رشيد. 7 نقاط .

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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