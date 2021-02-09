ضياء السيد: مباراة الأهلي مع بالميراس البرازيلي صعبة

قال ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، إن مباراة الأهلي المقبلة أمام بالميراس البرازيلي ستكون في غاية الصعوبة.
وأضاف ضياء السيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، في الأهلي مطالب بالتخلص من آثار الهزيمة امام بايرن ميونخ، والتحضير لمواجهة بالميراس البرازيلي، من أجل تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية.
وأوضح أن :" بايرن ميونخ فرض على الأهلي الدفاع واللعب من أجل تقليل فارق الأهداف، وعلى الأهلي أن يغلق هذه الصفحة ويبدأ التحضير لموقعة بالميراس".
وأكمل:" الفوارق بين الكرة الأوربية والمصرية ظهرت بوضوع في لقاء اليوم، ويجب تطبيق خطة لمدة زمنية من أجل تطوير الكرة المصرية، في الفترة المقبلة، سواء على مستوى اللاعبين أو المدربين".
وأردف:" كان على اتحاد الكرة أن يشيد بأداء الأهلي، ولا يهنئه بما قدمه أمام بايرن ميونخ، والطبيعي أن يشعر لاعبي الزمالك بالضيق وهم يشاهدون الأهلي في مونديال الأندية، أن يعملوا من أجل التواجد في هذا الحدث العالمي".
وأتم:"الوصول لمنصات التتويج هو هدف كل رياضي، وهذا ما يتميز به لاعبي الأهلي بعد خسارة لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين، كان هناك إصرارًا على حصد اللقب التاسع".
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