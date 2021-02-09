تجهيز طائرة خاصة لـ الزمالك للسفر إلى السنغال

تسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي، لتجهيز طائرة خاصة لنقل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للسنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيث السنغالي والمقرر لها 23 فبراير الجاري بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وترغب اللجنة في تجهيز الطائرة وذلك في إطار توفير كل المتطلبات للفريق في مشواره الإفريقي ولتفادي تعرض اللاعبين للإرهاق والإجهاد وكذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة اللاعبين لتفادي انتشار فيروس كورونا.
وتعتبر مواجهة الزمالك وتونجيث ثاني مباريات الفريق بدور المجموعات ويبدأ الأبيض مشواره يوم الجمعة المقبل، باستضافة فريق مولودية الجزائر، بالمباراة التي ستقام على استاد القاهرة.
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