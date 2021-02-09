أحمد مجاهد: رئيس الفيفا أشاد بمستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

قال أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة إن جميع مسئولي الفيفا أشادوا بالأداء الذي قدمه الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين.

وأضاف مجاهد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أن جياني انفانتينو أشاد بمستوى الأهلي وكان يتفاعل مع كل كرة في المباراة.

وتابع: "الأهلي قدم مستوى جيدا ونتمنى أن يتوج بالميدالية البرونزية بالفوز على بالميراس البرازيلي، والطبيعي أن نشكر الأهلي عما قدمه أمام بايرن ميونخ".

وأكمل:" الفوارق كبيرة جدا بين الكرة في مصر وألمانيا، ونسعى في الفترة المقبلة للحفاظ على المستوى الموجود".

وقال أيضا: "أرى أن أداء الأهلي مشرف للكرة المصرية والإفريقية ومن الطبيعي أن نهنئه على أدائه، نحن نحب أن نجلد أنفسنا في مصر".

وأردف:" الكثير من الأندية طالبت بتأجيل مبارياتها في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وليس الزمالك فقط".

وأتم :" لدينا أسباب محددة لتأجيل المباريات، مثل الدواعي الأمنية أو ارتباط الاندية بالمشاركات الأفريقية أو وجود إصابات كورونا".