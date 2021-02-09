محبوب الجماهير.. مصطفى شوبير بصحبة مانويل نوير..شاهد

نشر مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى صورة له مع مانويل نوير حارس مرمى نادى بايرن ميونيخ الألماني، وذلك عبر حسابه الشخصى على "تويتر".

وعلق مصطفى على الصورة قائلا: "محبوب الجماهير ".

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي للمنافسة على المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بعد الهزيمة من بايرن ميونخ بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.