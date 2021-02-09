



وقال متعب في تصريحات خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، :"رهبة لاعبي الأهلي من البايرن استمرت خلال الشوط الأول وأثرت على اللاعبين ". وتابع:" الأهلي واجه أفضل فريق في العالم ومن الطبيعي فوز البايرن وكنا في احتياج للعب بمهاجم صريح والأهلي يحتاج لمهاجم قوي بمواصفات خاصة ". وأوضح عماد متعب أنه لا يوجد مهاجم في الدوري المصري يصلح للعب في الأهلي في الوقت الحالي ". وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بفوز البايرن بهدفين نظيفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوز البايرن طبيعي.. عماد متعب: الأهلي واجه أفضل فريق في العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.