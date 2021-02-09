نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتليتكو مدريد ونتيجة تعادل مع سيلتا فيغو قبل الليجا ويلغي تدريباته في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتليتكو مدريد ورغم الثنائية التي تم تسجيلها من اللاعب سواريز وبرغم ذلك لم يصلح الأمر في أن يتفادى التعادل الذي تسبب بوقوعه في هذا الفخ الذي لم يضيف شيئاً يحتسب لفريق أتليتكو مدريد وكانت نتيجة مباراته اليوم مع سيلتا فيغو التعادل بهدفين لكل من الفريقين في اللقاء الذي كان بينهم اليوم الاثنين والتي كانت في ملعب واندا ميتروبوليتانو وكانت في أطار الدوري الأسباني ضمن الجولة رقم 22 وكانت أحداث المباراة التي ظهرت في بدايتها بسيطرة الفريق علي مجري اللقاء .

أتليتكو مدريد وأحداث مباراة اليوم التي كانت مع فريق سيلتا فيغو

كانت بداية المباراة التي تأتي في أطار الدوري الأسباني من ضمن الجولة رقم 22 وفي بدايتها كانت السيطرة واضحة جداً لفريق سيلتا فيغو وكانت أحداث الشوط الأول وفي الدقيقة رقم 13 من الشوط أحرز اللاعب المتألق سانتي مينا الهدف الأول لفريقه مما ظهر هذا بالتقدم الأول للفريق ومن بعدها يتمكن فريق أتليتكو مدريد في الدقيقة الأخيرة من الشوط وهي الدقيقة 45 ليحرز الفريق الهدف الأول له عن طريق اللاعب المتألق لويس سواريز لتصبح النتيجة للمباراة التعادل بهدف لكل منهما ويأتي هذا الهدف قبل موعد الاستراحة .

تغير مجريات أحداث المباراة التي بدأت تأخذ منحني تصاعدي في الأداء

بدأت أحداث الشوط الثاني من مباراة اليوم بين الفريقين ليعود فريق أتليتكو مدريد في الدقيقة رقم 50 من أحداث الشوط الثاني ليت أحراز الهدف الثاني للفريق عن طريق اللاعب المتألق لويس سواريز لتصبح نتيجة المباراة في الشوط الثاني هدفين للفريق مقابل هدف واحد لفريق سيلتا فيغو ومن بعدها أدرك الفريق سيلتا فيغو الهدف الذي مكنهم من التعادل بالهدف الثاني لفريقهم عن طريق اللاعب المتألق فاكوندو فيريرا ويأتي هدف التعادل للفريق في الدقيقة رقم 80 من الشوط الثاني .

أتليتكو مدريد يلغي التدريبات الخاصة به وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا والتي كانت سبب المعاناة للفريق في الأوقات الأخيرة وحرصاً علي لعيبة الفريق من أن يصاب أحدهم بالفيروس تم إلغاء كافة التدريبات التي كانت مقررة للفريق وتأتي هذه التأجيلات قبل لقاء الليجو وتأتي هذه التصريحات وفقاً لما تم كتابته في الصحيفة الأسبانية “سبورت” بأن الفريق يعاني بقوة من فيروس كورونا وذلك بسبب تعرض ثنائي من الفريق بالفيروس .