أتليتكو مدريد يتعادل مع سيلتا فيجو 2-2 في الدوري الإسباني

فقد أتليتكو مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه على الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعادله مع ضيفه سيلتا فيجو بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على ملعب وانت ميتروبوليتانو، في إطار الجولة الثانية والعشرين من الليجا.
سجل هدفي أتليتكو النجم الأورجوياني لويس سواريز في الدقيقتين 45 و50، ليواصل اعتلاءه صدارة هدافي الليجا برصيد 16 هدفًا، بينما أحرز هدفي سيلتا كل من سانتي مينا في الدقيقة 13 وفاكوندو فيريرا في الدقيقة 89.
ورغم التعادل استمر أتليتكو مدريد في الصدارة برصيد 51 نقطة، وارتفع رصيد سيلتا فيجو إلى 26 نقطة في المركز العاشر.
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