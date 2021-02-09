ليدز يونايتد يفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حقق ليدز يونايتد انتصارا ثمينا على ضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على ملعب إيلاند رود، في ختام الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
سجل هدفي ليدز كل من جاك هاريسون وباتريك بامفورد في الدقيقتين 3 و52ـ، ليرتفع رصيد ليدز إلى 32 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 29 في المركز الثالث عشر.
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