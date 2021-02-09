أحمد مجاهد: من الطبيعي أن نهنئ الأهلي على تمثيله المشرف

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن الأهلي قدم أداءا وتمثيلا محترم أمام بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.

وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي قدم تمثيل محترم في مونديال الأندية وأتمنى أن يحصد البرونزية".

وأكمل: "أرى أن أداء الأهلي مشرف للكرة المصرية والإفريقية ومن الطبيعي أن نهنئه على أداءه، نحن نحب أن نجلد أنفسنا في مصر".