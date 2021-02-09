نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرد على بيان الزمالك بشأن تأجيل مباراة الكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن على بيان الزمالك بشأن تأجيل لقاء الحرس بكأس مصر. وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الكثير من الأندية طلبت تأجيل مباريات دور الـ32 لكأس مصر وليس الزمالك فقط". وتابع: "لدينا أسباب محددة لتأجيل المباريات، مثل الدواعي الأمنية أو ارتباط الاندية بالمشاركات الأفريقية أو وجود إصابات كورونا".