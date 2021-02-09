مكنش هيقدم أكتر من الأهلي.. خالد الغندور: كنت أتمنى مشاركة الزمالك في كأس العالم

قال خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي"، علي قناة الزمالك، إن مستوى النادي الاهلي امام بايرن ميونخ، لم يكن جيدا، وذلك في المباراة التى جمعت بينهما في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة.

وأضاف الغندور، عبر برنامجه: "الأهلي لم يهاجم ولم يدافع، وكانوا مرعوبين من بطل أوروبا، وظهر الفارق الكبير بين الكرة الإفريقية والأوروبية".

وأكمل: "كنت اتمني ان يشارك الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية، ولكن لو كان شارك؛ فلن يقدم افضل مما قدمه الأهلي".