حاولنا قدر المستطاع.. حسين الشحات يعلق على مباراة الأهلي والبايرن

نشر حسين الشحات لاعب النادى الأهلى عدة صور له عبر موقع إنستجرام، من مباراة الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وعلق حسين الشحات عليها " الحمد لله ، مباراة كبيرة أمام بايرن ميونخ ، حاولنا قدر المستطاع ، في النهاية كل التركيز والطموح بالعودة بالمركز الثالث، شكرا جمهور الاهلي العظيم ، القادم افضل ان شاء الله ".