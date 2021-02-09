نشر الإعلامى أحمد شوبير تدوينة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
وكتب شوبير: "راجعت نتايج البايرن ف مجموعته في بطولة أوروبا الموسم ده لقيته كسب اتليتكو مدريد برباعيه ولوكوموتيف بخماسيه وريد بول سالزبورج بسداسية وتصدر مجموعته بتعادل وحيد في أتلتيكو مدريد وفوز في كل المباريات طبعا ده غير مدبحة برشلونه الشهيره الثمانية بس خلاص ".
وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على استاد أحمد بن علي المونديالي، بفوز الأخير بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية .
ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي للمنافسة على المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بعد الهزيمة من بايرن ميونخ بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاحب مذبحة برشلونة.. أحمد شوبير يستعرض نتائج البايرن.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.