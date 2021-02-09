محمد شريف يوجه رسالة إلى ليفاندوفسكي بعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

وجه محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، رسالة شكر إلى البولندى روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني، بعد استبداله التيشيرت معه عقب انتهاء المباراة التي فاز بها البافاري، بهدفين نظيفين، عفلى استاد أحمد بن علي فى الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب محمد شريف نجم الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : "شكرًا لأفضل لاعب في العالم لإهدائه القميص". وشارك شريف عددا من الصور لـ تي شيرت اللاعب . وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية. ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي للمنافسة على المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بعد الهزيمة من بايرن ميونخ بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

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