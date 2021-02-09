ضياء السيد: لاعبو الزمالك لابد وأن يحزنوا بمشاهدة الأهلي في مونديال الأندية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: لاعبو الزمالك لابد وأن يحزنوا بمشاهدة الأهلي في مونديال الأندية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن إصرار وعزيمة لاعبي الأهلي كانت سببًا في حصد دوري الأبطال الأفريقي والتأهل لمونديال الأندية.
وقال ضياء السيد خلال حواره ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، من حق لاعبي الزمالك أن تحزن وهي تشاهد الأهلي مشاركا في كأس العالم للأندية.
وأضاف، الوصول لمنصات التتويج هو هدف كل رياضي، وهذا ما يتميز به لاعبي الأهلي بعد خسارة لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين، كان هناك إصرارًا على حصد اللقب التاسع.