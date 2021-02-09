يوفنتوس يستضيف إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

يستضيف فريق يوفنتوس منافسه انتر ميلان، اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب آليانز ستاديوم، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا .

وحقق فريق يوفنتوس، الفوز في مباراة الذهاب على ملعب انتر ميلان بهدفين مقابل هدف .

وسيواجه الفائز من يوفنتوس ضد انتر ميلان الفائز من مواجهة اتالانتا ضد نابولي.

ويسعى فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز والوصول الى المباراة النهائية لحسم اللقب الرابع عشر من بطولة كأس إيطاليا في تاريخه بينما يسعى انتر ميلان للوصول للقب الثامن في تاريخه .