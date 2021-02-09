رغم الهزيمة من البايرن.. جماهير الأهلي تشكر اللاعبين.. شاهد

وجه جمهور الكرة المصرية الشكر للاعبي الأهلى على أدائهم أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية. ودشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج شكرا رجال الأهلي وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وجاءت أبرز التغريدات كالاتى :

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