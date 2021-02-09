يوفنتوس مهدد بفقدان 10 لاعبين

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أحمد جودة - القاهرة - بات فريق يوفنتوس الإيطالي مهددًا بفقدان 10 لاعبين، في نهائي كأس إيطاليا، حال نجح في تخطي إنتر ميلان، في نصف نهائي المسابقة.

وكان يوفنتوس وضع قدمًا في نهائي كأس إيطاليا، بعدما تغلب على الإنتر بهدفين مقابل هدف في لقاء ذهاب دور نصف النهائي على ملعب سان سيرو.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة انتر ميلان، في مباراة الإياب، على ملعب أليانز ستاديوم، مساء اليوم الثلاثاء.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أوضحت أن يوفنتوس لديه 10 لاعبين، على بعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف، في كأس إيطاليا.

واللاعبون هم: "كريستيانو رونالدو، ألفارو موراتا، فيديريكو كييزا، رودريجو بنتانكور، ماتياس دي ليخت، ميريح ديميرال، آرثر ميلو، أدريان رابيو، فيديريكو بيرنارديسكي، أليكس ساندرو".