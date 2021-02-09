نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي، يوم الجمعة المقبل 12 فبراير الجاري، بمباراة بولونيا وبينفينتو، في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.

وتستكمل باقي مباريات الجولة على مدار ثلاثة أيام، السبت بواقع ثلاثة مباريات، والأحد بواقع خمسة مباريات، وتختتم يوم الإثنين بمباراة واحدة فقط.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الكالتشيو بعد مرور 21 جولة، حصد خلالها 49 نقطة، ويأتي خلفه جاره اللدود إنتر ميلان بفارق نقطتين، بينما البطل في النسخة الماضية يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة، وجاء على النحو التالي:

المركز الأول: أي سي ميلان، 49 نقطة

المركز الثاني: إنتر ميلان، 47 نقطة.

المركز الثالث: يوفنتوس، 42 نقطة.

المركز الرابع: روما، 40 نقطة.

المركز الخامس: لاتسيو، 40 نقطة.

المركز السادس: نابولي، 37 نقطة.

المركز السابع: أتلانتا، 37 نقطة.

المركز الثامن: ساسولو، 31 نقطة.

المركز التاسع: هيلاس فيرونا، 30 نقطة.

المركز العاشر: سامبدوريا، 27 نقطة.

المركز الحادي عشر: أودينيزي، 24 نقطة.

المركز الثاني عشر: جنوي، 23 نقطة.

المركز الثالث عشر: بولونيا، 23 نقطة.

المركز الرابع عشر: بينفينتو، 23 نقطة.

المركز الخامس عشر: فيورنتينا، 22 نقطة.

المركز السادس عشر: سبيزيا، 21 نقطة.

المركز السابع عشر: تورينو، 16 نقطة.

المركز الثامن عشر: كالياري، 15 نقطة.

المركز التاسع عشر: بارما، 13 نقطة.

المركز العشرين: كروتوني، 12 نقطة.