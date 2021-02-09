التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في كأس إيطاليا

يستضيف فريق يوفنتوس منافسه انتر ميلان، اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب آليانز ستاديوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا .

وتنقل المباراة عبر قناة ليبيا الرياضية الثانية ، قناة Rai 1، و قناة Sport 2 Hungary المجرية ، والقناة الرسمية لـ Serie A عبر موقع اليوتيوب.

ومن المتوقع ان يبدأ يوفنتوس المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: بوفون الدفاع: كوادرادو - ديميرال - دي ليخت - دانيلو الوسط: ماكيني - بينتانكور - رابيو - كييزا الهجوم: كولوسيفسكي - كريستيانو رونالدو

بينما من المتوقع ان يبدأ انتر ميلان المباراة كالتالي :

حراسة المرمى: هاندانوفيتش الدفاع: سيكرينار - دي فريج - باستوني الوسط: حكيمي - باريلا - بروزوفيتش - جاليارديني - يونج الهجوم: لوكاكو - لاوتاور مارتينيز

وكان فريق يوفنتوس حقق الفوز في مباراة الذهاب على ملعب انتر ميلان بنتيجة هدفين مقابل هدف .

وسيواجه الفائز من يوفنتوس ضد انتر ميلان الفائز من مواجهة اتالانتا ضد نابولي.

ويسعى فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز والوصول الى المباراة النهائية لحسم اللقب الرابع عشر من بطولة كأس إيطاليا في تاريخه بينما يسعى انتر ميلان للوصول للقب الثامن في تاريخه .