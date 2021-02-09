موجز السوشيال: أول رد فعل لـ الشناوي عن مباراة الأهلي والبايرن.. ورسالة مؤثرة من هنا شيحة لشقيقتها بعد زواجها من معز مسعود

نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو الآتي:

أول رد فعل لـ الشناوي عن مباراة الأهلي والبايرن.. شاهد

أول تعليق من معز مسعود بعد عقد قرانه على حلا شيحة.. شاهد

مايتفرجش على كورة تاني.. أحمد السعدنى يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك.. شاهد

رسالة مؤثرة من هنا شيحة لشقيقتها بعد زواجها من معز مسعود.. شاهد