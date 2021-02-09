بعد تعرضه للإصابة.. اختبار طبي لـ عبد الله جمعة اليوم

يخضع عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاختبار طبي على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليوم الثلاثاء لتحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعرضه للإصابة في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بشد خفيف في العضلة الخلفية.
ومن المقرر أن يحدد بعدها الجهاز الطبي للفريق إمكانية مشاركة جمعة في برنامج تأهيلي خاص على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية بعدما حصل على راحة من مران اليوم.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.
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