ليفربول يستهدف ضم فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

أكد تقرير صحفي إنجليزي، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يرغب في التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن يورجن كلوب يرغب في التعاقد مع فينيسيوس جونيور خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة بعد ابتعاد اللاعب عن المشاركة بشكل أساسي مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن موافقة نادي ريال مدريد على رحيل فينيسيوس جونيور إلى ليفربول مرهونة بنجاح الملكي في ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في 18 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم "منهم 9 مباريات احتياطي"، سجل خلالهما هدفين وصنع مثلهما.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ فينيسيوس جونيور 40 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.