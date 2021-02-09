توقعات الجماهير لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دورى أبطال إفريقيا.. فيديو

يستعد استاد القاهرة الدولي، لاستضافة قمة عربية، تجمع الزمالك ومولودية الجزائر، في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الزمالك ضد مولودية يوم الجمعة الموافق 12 فبراير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء .

ويلعب الزمالك مع مولودية الجزائر، في المجموعة الرابعة من البطولة، مع الترجي التونسي، وتانجيت السنغالي.

وانطلقت عدسة دوت الخليج في الشوارع المصرية للتفاعل مع جمهور الزمالك وترصد توقعاتهم للمباراة القادمة.

في البداية قال أحمد جمال،إنه منتظر المباراة ومتشوق ليرى الزمالك أمام مولودية الجزائر من جديد،متوقعًا أداء عالي واستعداد قوي من الفريق الأبيض وفائزًا بنتيجة ٢:٠ لصالحه.

وأضاف عمرو أيمن،إنه من مشجعي الأهلي بقوة ولكن يتمني الفوز للزمالك في دوري الأبطال،موضحًا أنه فريق قوي يشمل لاعبين مهرة لا يستهان بهم.

وتوقع خالد ربيع،أن يتألق فرجاني ساسي وشيكابالا في المباراة لتكون النهاية ٣-١ لصالح الزمالك ،مضيفًا أنه يريد أن يستطيع الزمالك تعويض خساراته في الموسم الماضي مع الأهلي ،وانهي متمنيًا لهم التوفيق والفوز.

ويخوض الزمالك أولى مبارياته في البطولة الأفريقية هذا الموسم، ويريد الفارس الأبيض الذهاب بعيدًا في البطولة كما فعل في النسخة الأخيرة، وتعويض خسارته في الموسم الماضي عندما فقد اللقب أمام مواطنه الأهلي في المباراة النهائية.